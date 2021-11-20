У неділю в деяких регіонах очікується мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 21 листопада

У неділю в деяких регіонах очікується мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 21 листопада

Також синоптики попереджають про рвучкий вітер.

У неділю, 21 листопада, в Україні буде переважно суха погода, проте у деяких областях очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде переважно без опадів, лише вдень на Чернігівщині та Сумщині очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, крім півдня, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, місцями у центральних та східних областях вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла (на сході 3-8°).

У Києві 21 листопада очікується мінлива хмарність, проте буде сухо. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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