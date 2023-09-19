У Немирові ізраїльський паломник у ДТП на смерть збив 24-річну дівчину: йому обрали запобіжний захід

Іноземцеві загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Немирові Вінницької області іноземцеві, який на смерть збив 24-річну дівчину, обрали запобіжний захід.

Про це розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська, передає "Суспільне".

"24-річному водію-іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 286-ої ККУ. За це передбачено покаранення до 8 років позбавлення волі", – зазначила вона.

За словами речниці поліції, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на період досудового розслідування

За інформацією "Суспільного", підозрюваний – громадянин Ізраїлю, паломник-хасид.

"Два місяці домашнього арешту він відбуватиме в одній із синагог на Вінниччині", – зазначають у виданні.

Нагадаємо, що 14 вересня 24-річний водій автомобіля Skoda, громадянин іншої країни, допустив наїзд на 24-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. З якої саме країни приїхав учасник ДТП, у поліції не уточнювали.

У ТСН з'ясували, що водій був тверезий. За словами свідків, у салоні було ще двоє людей. Перехід, яким йшла дівчина, був нерегульований. Слідчі з'ясовують, яка була видимість на цій ділянці дороги в момент аварії, та з якою швидкістю їхала автівка.

На Вінниччині паломник збив 24-річну дівчину, яка переходила дорогу

Раніше повідомлялося, що на Харківщині авто ЗСУ протаранило блокпост, внаслідок чого постраждали четверо військових.

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