У невизнаному Придністров'ї окупанти готують аеродроми для приймання літаків - Генштаб

У невизнаному Придністров'ї окупанти готують аеродроми для приймання літаків - Генштаб

Не виключено, що росіяни намагатимуться задіяти Придністров'я для підтримки наступу на Південнобузькому напрямку.

Окупанти намагаються відновити боєздатність та ймовірно використати літаки. У невизнаному Придністров'ї готують летовища.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку ворог відновлює боєздатність та здійснює заходи щодо інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини.

Також на аеродромі Тираспіль (Придніпров'я) йде підготовка для прийому літаків – не виключено, що росіяни намагатимуться задіяти Придністров'я для підтримки наступу на Південнобузькому напрямку.

Нагадаємо, що окупанти готуються до наступу на схід України. Метою ворога є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.