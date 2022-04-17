У невизнаному Придністров'ї окупанти перевірили боєздатність військових частин - Генштаб

Підрозділи виявилися неготовими для ведення війни.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли про те, що окупанти хочуть залучити у війні з Україною армію невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Виявилося, що воювати там неготові

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"За наявною інформацією у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участтю представників федеральної служби безпеки російської федерації, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що за добу Повітряні сили знищили літак, гелікоптер, БпЛА та збили шість крилатих ракет.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.