У ніч проти 2 січня українські військові знищили 35 ударних безпілотників

У ніч проти 2 січня 2024 року окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Тримаймо небо! Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Повітряні Сили ЗСУ попередили про 9 ворожих бомбардувальників Ту-95МС.

А моніторингові канали повідомили про зліт додаткових ворожих бомбардувальників.

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