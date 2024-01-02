У ніч проти 2 січня українські військові знищили 35 ударних безпілотників

Українські військові тримають небо.
У ніч проти 2 січня 2024 року окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Тримаймо небо! Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Повітряні Сили ЗСУ попередили про 9 ворожих бомбардувальників Ту-95МС.
А моніторингові канали повідомили про зліт додаткових ворожих бомбардувальників.
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