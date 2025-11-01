У нічному клубі Одеси включили пісню російських виконавців: реакція влади

Музика / Ілюстративне фото / © Pixabay

В одеському нічному клубі включили пісню російських виконавців. За даними ЗМІ, у закладі перебувало понад 1000 людей.

Про це повідомили у Мережі.

Реакція влади

Влада засудила інцидент та обіцяє розібратися в ситуації.

«Жодної російської музики — ні в клубах, ні в інших публічних місцях!», — зазначив голова ОВА Олег Кіпер.

Він наголосив: Одеса — місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І російські пісні у нічному клубі на четвертому році повномасштабної війни є абсолютно неприпустимими.

«Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих», — акцентував Кіпер.

У ситуації обіцяють розібратися.

«Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій», — йдеться у коментарі.

Як підкреслив посадовець, Одеса — українське місто.

«Хто забув — нагадаємо», — завершив Кіпер.

Раніше йшлося про можливість блокування російської музики на популярних стримінгових платформах.

«Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах», — сказала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.