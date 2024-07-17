У Нідерландах сказали, коли до України прибудуть винищувачі F-16

F-16 будуть в українському небі вже дуже скоро.

Новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманз прокоментував ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16. Він не може озвучити точну дату через небезпеку з боку Росії, адже літаки мають суттєво змінити ситуацію на фронті і тому є ціллю номер один.

Про це посадовець сказав в ексклюзивному коментарі ТСН.

"Я не ділюся жодними оперативними деталями не через те, що не хочу інформувати громадськість. Ми знаємо, що F-16 також є ціллю для Росії і якщо ми поділимося точною датою й точним часом, то це дуже цінна інформація для російського режиму, і ми не хочемо робити їх більш поінформованими, ніж вони є", – зауважив він.

Міністр наголосив, що це станеться найближчим часом.

"Ми наполегливо працюємо, щоб це сталося найближчим часом", – підсумував Брекельманз.

Нагадаємо, Греція має намір вивести з експлуатації старі винищувачі F-16 Block-30. Після продажу США літаки мають модернізувати для передачі Україні.

Читайте також: