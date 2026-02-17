У Нідерландах розкрили, як Україна може повернути перевагу на переговорах навесні

Нідерланди / © Associated Press

Впродовж останніх тижнів міжнародні партнери України досягли значного прогресу в узгодженні планів бойових дій, що є частиною ширшої стратегії «коаліції охочих».

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю «24 Каналу».

За його словами, консолідація зусиль спрямована на те, щоб Україна змогла перехопити ініціативу на полі бою вже цієї весни та підійшла до майбутніх переговорів із максимально сильними позиціями. Міністр констатував, що на даному етапі Росія не виявляє готовності до реальних поступок. Москва продовжує тактику терору цивільного населення та використовує зимовий період для спроб дестабілізації країни.

Брекельманс наголосив, що союзники мають завершити підготовку всіх стратегічних планів ще до моменту підписання будь-яких мирних угод, щоб чітко розуміти механізми підтримки стабільності після завершення активних бойових дій.

Одним із ключових аспектів майбутнього врегулювання є надання Україні надійних безпекових гарантій. Однак Рубен Брекельманс вважає за недоцільне публічно обговорювати деталі цих домовленостей. Оскільки вони є важливим інструментом у переговорному процесі.

«Це не означає, що ми не хочемо бути відкритими щодо України, але це не тільки військовий план. Для Києва це також розмінна монета на столі, адже гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої майбутньої мирної угоди. І якщо ви хочете мирну угоду, то, звісно, ​​Росія теж має її прийняти», — зазначив міністр оборони Нідерландів.

Він пояснив, що передчасне розголошення внутрішніх дискусій союзників може послабити переговорну позицію України перед Москвою. Незалежно від формату завершення війни, Україна повинна мати потужну армію, здатну самостійно стримувати потенційні атаки в майбутньому.

Брекельманс підкреслив: якщо Росія наважиться на повторну агресію, відповідь «коаліції охочих» має бути миттєвою та консолідованою. Саме наявність сильного війська та чітких міжнародних зобов’язань мають стати фундаментом для тривалого миру.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про готовність Будапешта організувати мирний саміт для завершення війни в Україні. Цю ініціативу він обговорив під час зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо.

Окрім цього, у Женеві розпочався черговий раунд мирних переговорів у тристоронньому форматі за участі України, Росії і Сполучених Штатів Америки.

На переговорах помітили делегації Франції та Британії. Такий формат може свідчити про пошук компромісної моделі подальших консультацій.

Зустріч відбувається на тлі суттєвих змін у складі переговорних груп, що свідчить про зміну тактики сторін.