"У них – психологічний злам": Карась про ексв'язнів у ЗСУ, які активно беруть у полон росіян

Колишні ув'язнені активно воюють у лавах ЗСУ. Є феєричні історії, коли вони "залітали" і брали в полон купу росіян.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий Євген Карась.

"Просто скромні хлопці, колишні ув'язнені воюють дуже ефективно, дуже жорстко. Я уявляю, як він пів року тому сидів, пішов воювати, реально тренувався і зараз бере в полон взвод чи роту росіян. І меншим числом"

За словами військового, у цих ексв'язнів є психологічний злам. І сааме тому навряд чи ця людина ще колись стане злочинцем.

"Тому що він зараз відчуває себе реальним героєм, корисним державі й сусп. Все його минуле стирається, він заробив собі абсолютну індульгенцію, щоб почати нове життя"

Раніше йшлося про те, що російські строковики в Курській області здалися в полон Україні, аби не бути вбитими кадировцями.

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