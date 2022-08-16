"У них руки тремтять": зірки "Сніданку з 1+1" розповіли, як допомагають українським бійцям під час війни

Юрій Горбунов, Неля Шовкопляс та інші відомі ведучі допомагають під час війни. Вони збирають гроші на автомобілі та дрони, показують військовим кіно та дарують гарні емоції. Після роботи на телебаченні вони їдуть до військових, в шпиталі та до тих, хто пережив окупацію.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

Юрій Горбунов веде в прямому ефірі тригодинне ранкове шоу "Сніданок з 1+1", а потім прямує на церемонію нагородження дітей за героїчні вчинки.

Ведучий поєднує роботу та волонтерство. Каже, що кожен наближає перемогу на своєму фронті. Згадує виступ перед хлопцями, що повернулися з ротації з-під Чернігова.

"Коли ти потім фотографуєшся і у них руки тремтять і вони кажуть – як я міг подумати, що вони тут будуть "Горбуновича Горбунова" обнімати. І ти розумієш, наскільки це важливо. Коли вони просять: "Слухай, у мене завтра у мами день народження, можеш привітати на камеру?" І ти їй там: "Марія Петрівна… Вітаємо вас, ваш син герой." І це все та складова емоцій, які накопичуються і надають сил хлопцям і дівчатам", – розповідає зірковий ведучий.

Видавали бійцям безкоштовні квитки на комедію "Скажені сусіди - нові історії", щоби підтримати дух українців. Та з волонтерами Спілки підприємців кіно та телеіндустрії збирали кошти на авто.

"Це постійні запити стосовно цигарок, стосовно тепловізорів, стосовно бронежителів. Це те, що безперервно… Наприклад перша "швидка допомога", яку ми придбали і передали ще тоді в Чернігівську область вона прожила два дні. Ви розумієте, що це такий розхідний матеріал, який постійно потрібен", – розповідає Горбунов.

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Неля Шовкопляс допомагала землякам із Харківщини.

"В мене є декілька власних зборів, якими я – вони маленькі, але я ними пишаюся – тому що насправді я відчуваю яка це велика відповідальність просити гроші в людей. Я точково допомагаю хлопцям, які стоять у мене на Барвінківському напрямку. Стояли, точніше. Я сама з міста Барвінкове, це біля Ізюму. Між Ізюмом і Славянськом. Всі знають, що там зараз відбувається. І от ті пацани, які стояли там – вони зверталися по допомогу. Дрон ми їм купили. Тепловізор", – розповідає ведуча.

Передає слова підтримки БрилІвці, Керчі, Мар’янівці та іншим містам і Костянтин Грубич.

Костянтину пишуть листи з окупованих територій, які описують жахіття окупації. Ведучий щодня записує невеличкі відео зі словами підтримки людям у селах та містах окупації в челенджі "Підтримай своїх".

"Козача Лопань це Україна! Не здавайтеся", – каже ведучий.

Зірки ранкового шоу закликають долучатися до волонтерства та наближати нашу спільну перемогу.

А побачити улюблених ведучих в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1" можна на телеканалі ТЕТ, у будні, із сьомої до десятої та у вихідні - з восьмої до десятої ранку.

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