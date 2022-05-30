"У них таке екіпірування, нам до такого йти років 100", - окупанти скаржаться рідним на забезпечення ЗСУ

Російські окупанти встигли оцінити екіпірування воїнів ЗСУ.
В порівнянні з ними, українські воїни виглядають, як космодесантники.
Про забезчечення військовослужбовців Збройний сил України окупанти розповідають в телефонних розмовах з рідними. Розмову окупанта з сестрою перехопила розвідка Міністерства оборони України.
"Да! Ты че, бл*дь, мы нищие еб*ные! У нас вооружение советское, бл*дь. "Ночник" рядом лежит 85-го года. Бл*дь, их поддерживает нах*й, НАТО. Еб*ть, у них такая экипировка, еб*ть его в рот.... Нам до такого идти, нах*й, еще лет 100!
- Ага, и вы с ложкой и банкой тушенки, короче.
- Не, на самом деле изменилось, просто на нас экономят", - говорять між собою родичі.
Окупант скаржиться на постійні обстріли їхніх позицій і розповідає, що деякі російські вояки "злітають з катушек".
Своєю чергою сестра окупанта його заспокоїла.
"Ты вернешься у тебя будет ПТСР. Ты можешь не спать по ночам. Ну, а может ты просто будешь агрессивная тварь", - сказала сестра окупанта.
Сам окупант заявив, що думки про смерть у нього є, але таким чином він зможе забезпечити матір, і що він дуже хоче отримати легке уламкове поранення, щоб отримати виплати.
Нагадаємо, українські військові ліквідували ще 200 окупантів, Генштаб оновив дані про втрати ворога.
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