У Нікополі чоловік заколов дружину на смерть металевими ножицями

Між подружжям виникла сварка.
Поліцейські Нікополя затримали чоловіка за підозрою у вбивстві дружини.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Під час конфлікту підозрюваний завдав жінці смертельного поранення у груди.
"Чоловік вдарив 75-річну дружину металевими ножицями у груди. Слідчі вилучили речові докази та знаряддя злочину", - йдеться у повідомленні.
Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в одному з сіл у Шептицькому районі виявили мертвими подружжя. Зловмисник втік з місця події на їхньому автомобілі.
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