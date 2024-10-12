У Нікополі чоловік заколов дружину на смерть металевими ножицями

Поліцейські Нікополя затримали чоловіка за підозрою у вбивстві дружини.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Під час конфлікту підозрюваний завдав жінці смертельного поранення у груди.

"Чоловік вдарив 75-річну дружину металевими ножицями у груди. Слідчі вилучили речові докази та знаряддя злочину", - йдеться у повідомленні.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в одному з сіл у Шептицькому районі виявили мертвими подружжя. Зловмисник втік з місця події на їхньому автомобілі.

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