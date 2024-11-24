У Нікополі дерево впало на автівку і розчавило водія (фото)

У Нікополі стався трагічний випадок. На вулиці дерево впало на легковий автомобіль, у якому всередині перебував водій.

Про це повідомили у ДСНС Дніпропетровської області.

Рятувальники на місці події встановили, що в понівеченому автомобілі Mitsubishi затиснуто тіло водія.

Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло чоловіка 1972 року народження.

Нагадаємо, на Львівщині загинув 48-річний чоловік, коли рубав дерево у лісі. 17-метрова зрубана гілка впала йому на голову. Травма виявилася смертельною - він помер у лікарні.

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