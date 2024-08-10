У Нікополі дитину викрали з лікарні: чим все закінчилось

Нині викрадений хлопчик в порядку, далі його долю вирішуватиме соцслужба.
У Нікополі Дніпропетровської області 9 серпня викрали дитину з дитячої лікарні.
Про це повідомляє місцеве видання "Прихист".
Зазначається, що у сім'ї зараз триває процес позбавлення батьківських прав, а дитина перебуває на стаціонарі в Нікопольській дитячій лікарні.
Однак 9 серпня біологічний батько вирішив закрити питання власним методом. Він прийшов до лікарні, щоб провідати сина та забрав його. Після цього він зник разом з дитиною в невідомому напрямку.
Працівники ювенальної превенції оперативно виїхали на місце та розпочали пошук дитини.
Через декілька годин дитину знайшли. Зараз з нею все добре. Найближчим часом хлопчика знову повернуть до лікарні, далі його долю вирішуватимуть у соцслужбі.
Нагадаємо, раніше у середмісті Києва двоє зловмисників викрали лікаря-кардіохірурга.
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