У Нікополі дитину викрали з лікарні: чим все закінчилось

Нині викрадений хлопчик в порядку, далі його долю вирішуватиме соцслужба.

У Нікополі Дніпропетровської області 9 серпня викрали дитину з дитячої лікарні.

Про це повідомляє місцеве видання "Прихист".

Зазначається, що у сім'ї зараз триває процес позбавлення батьківських прав, а дитина перебуває на стаціонарі в Нікопольській дитячій лікарні.

Однак 9 серпня біологічний батько вирішив закрити питання власним методом. Він прийшов до лікарні, щоб провідати сина та забрав його. Після цього він зник разом з дитиною в невідомому напрямку.

Працівники ювенальної превенції оперативно виїхали на місце та розпочали пошук дитини.

Через декілька годин дитину знайшли. Зараз з нею все добре. Найближчим часом хлопчика знову повернуть до лікарні, далі його долю вирішуватимуть у соцслужбі.

Нагадаємо, раніше у середмісті Києва двоє зловмисників викрали лікаря-кардіохірурга.

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