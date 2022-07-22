У Нікополі оголосили про "полювання" на зрадників: скільки платитимуть за "голову" колаборанта

У Нікополі місцевих мешканців спонукають виявляти можливих колаборантів та зрадників.

У Нікополі місцевих мешканців закликають виявляти можливих колаборантів та зрадників. Це відбувається на тлі регулярних обстрілів громади за останній час.

З відповідним проханням до місцевих звернувся очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

За його словами, місцеву владу та правоохоронців цікавлять:

оператори квадрокоптерів;

люди, які малюють незрозумілі знаки на будівлях, елементах інфраструктури тощо;

люди, які проводять знімання населеного пункту на мобільний, фото- та відеоапаратуру;

люди, які запускають сигнальні ракети, феєрверки тощо.

Аби притягнути колаборанта до відповідальності, жителям громади необхідно здійснити громадянське затримання, викликати поліцію та передати затриманого правоохоронцям. Також потрібно передати інформацію про відповідну особу до поліції або в приватні повідомлення на сторінці Євтушенка у Фейсбуці.

В разі підтвердження протиправної діяльності підозрюваного люди можуть отримати суму, еквівалентну 100 доларам, по курсу НБУ на день затримання.

Очільник Нікопольської РВА наголосив: до затриманих не слід застосовувати спецзасоби та зброю, за винятком самооборони.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що чекає на колаборантів на тимчасово окупованих територіях, а також дав поради, як поводитися із російськими загарбниками, якщо немає можливості виїхати з регіону.

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