У Нікополі під час пожежі у квартирі загинула маленька дівчинка (фото)

Що стало причиною смертельної пожежі – наразі з’ясовують.
У Нікополі під час пожежі загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє дітей отруїлися димом.
Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежа сталася у квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку на вулиці Добролюбова. У квартирі, де сталося загоряння, проживали батьки та троє дітей.
Дівчинка, 2019 року народження, була непритомна. До прибуття екстреної медичної допомоги її намагалися відкачати рятувальники. На жаль, дитину врятувати не вдалося.
Також було госпіталізовано 4-річну дівчинку та хлопчика 2021 року народження з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Що стало причиною смертельної пожежі – наразі з’ясовують.
Нагадаємо, в селі Білине Одеської області у пожежі в приватному житловому будинку загинула 31-річна жінка і троє маленьких дітей. В оселі також перебувало ще дві дівчинки, які змогли самостійно врятуватися.
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