У Нікополі під час пожежі у квартирі загинула маленька дівчинка (фото)

У Нікополі під час пожежі загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє дітей отруїлися димом.

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа сталася у квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку на вулиці Добролюбова. У квартирі, де сталося загоряння, проживали батьки та троє дітей.

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Дівчинка, 2019 року народження, була непритомна. До прибуття екстреної медичної допомоги її намагалися відкачати рятувальники. На жаль, дитину врятувати не вдалося.

Також було госпіталізовано 4-річну дівчинку та хлопчика 2021 року народження з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Що стало причиною смертельної пожежі – наразі з’ясовують.

Нагадаємо, в селі Білине Одеської області у пожежі в приватному житловому будинку загинула 31-річна жінка і троє маленьких дітей. В оселі також перебувало ще дві дівчинки, які змогли самостійно врятуватися.

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