У Нікополі рятувальники знімали з дерева вагітну жінку: вона не могла спуститись самостійно

Жінка не повідомила рятувальникам, як вона опинилась на дереві.
У Нікополі Дніпропетровської області рятувальники зняли з дерева 28-річну вагітну жінку. Вона залізла на висоту та не могла самостійно спуститись.
Про це повідомили в ДСНС України.
За даними рятувальників, жінка залізла на дерево та не могла самостійно спуститись. На місце події вона викликала рятувальників.
"Жінка була на дереві на рівні 4-го поверху, та не могла самостійно спуститися додолу. Як виявилося, вона - багатодітна мати та, за словами самої потерпілої, вагітна. Рятувальники спустили жінку з дерева за допомогою драбини", - йдеться у повідомленні.
Жінка не повідомила рятувальникам, як вона опинилась на дереві.
Нагадаємо, у Полтавській області в лісосмузі дерево розчавило 37-річного чоловіка.
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