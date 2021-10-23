У Нікополі рятувальники знімали з дерева вагітну жінку: вона не могла спуститись самостійно

У Нікополі рятувальники знімали з дерева вагітну жінку: вона не могла спуститись самостійно

Жінка не повідомила рятувальникам, як вона опинилась на дереві.

У Нікополі Дніпропетровської області рятувальники зняли з дерева 28-річну вагітну жінку. Вона залізла на висоту та не могла самостійно спуститись.

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Про це повідомили в ДСНС України.

За даними рятувальників, жінка залізла на дерево та не могла самостійно спуститись. На місце події вона викликала рятувальників.

"Жінка була на дереві на рівні 4-го поверху, та не могла самостійно спуститися додолу. Як виявилося, вона - багатодітна мати та, за словами самої потерпілої, вагітна. Рятувальники спустили жінку з дерева за допомогою драбини", - йдеться у повідомленні.

Жінка не повідомила рятувальникам, як вона опинилась на дереві.

Нагадаємо, у Полтавській області в лісосмузі дерево розчавило 37-річного чоловіка.

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