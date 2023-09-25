У Німеччині спростували російський фейк про нібито танковий екіпаж Бундесверу в Україні

Росіяни заявили, що нібито знищили танк Leopard з екіпажем з Бундесверу.

У Міністерстві оборони Німеччини спростували фейк російських пропагандистів про те, що окупанти знищили в Україні танк Leopard "з повністю німецьким екіпажем".

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Офіційний представник Міноборони ФРН у коментарі виданню DW заявив, що в Україні немає танкових екіпажів Бундесверу.

Днями на російських державних пропагандистських ресурсах зʼявилась інформація про те, що нібито загарбники "знищили переданий Україні танк Leopard із повністю німецьким екіпажем Збройних сил ФРН". Джерелом інформації був неназваний "командир розвідгрупи, що діє на Запорізькому напрямку".

Росіяни повідомили, що цей "розвідник добре знає німецьку мову" і після нібито знищення танка. Механік танку, зі слів пропагандистів, кричав окупантам "Nicht schießen" (Не стріляйте - ред.), а пізніше помер від втрати крові, але нібито розповів, що весь екіпаж танку складався з військових Бундесверу. Жодних доказів своїх слів пропаганда не надала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина може надати Україні ракети Taurus, але за однієї умови.

Крім того, ми раніше інформували, що Депутат німецького Бундестагу Ульріх Лехте розкритикував заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про те, що Варшава зараз не передає Україні свою військову допомогу.

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