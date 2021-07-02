У Німеччині заявили, що Україна не повинна постраждати від "Північного потоку-2"

У Німеччині заявили, що Україна не повинна постраждати від "Північного потоку-2"

У ФРН вважають, що якби економічні відносини з Росією стали неможливими, це ускладнило б ситуацію в Європі.

Німеччина зробить усе можливе для того, щоб Україна не зазнала збитків від реалізації проєкту "Північний потік-2".

Про це міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Збіґнєвом Рау, пише "Укрінформ".

За словами Мааса, ФРН відомо про критичне ставлення Варшави до російського газопроводу. Він зауважив, що Берлін "був посередником у переговорах між Україною та Росією стосовно транзиту газу".

"Ми забезпечили альтернативний транзит газу через Україну. Для нас також важливо намагатися зробити так, щоб Україна не зазнала збитків через відсутність транзиту", - вказав очільник німецького МЗС, додавши, що це питання ФРН обговорює зі США та Україною.

Водночас, продовжив Маас, якби економічні відносини з Росією стали неможливими, це ускладнило б ситуацію в Європі.

"Це призведе до того, що Китай і Росія стануть ближчими. Довести до цього було б не лише хибним шляхом, а й загрозою нашій безпеці в Європі. Ми не вважаємо, що це правильна стратегія", - висловився глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

Як повідомлялося, США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, що США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.

Новини світу: польський cейм закликав ЄС і НАТО зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання