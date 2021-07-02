У Німеччині заявили, що Україна не повинна постраждати від "Північного потоку-2"

У ФРН вважають, що якби економічні відносини з Росією стали неможливими, це ускладнило б ситуацію в Європі.
Німеччина зробить усе можливе для того, щоб Україна не зазнала збитків від реалізації проєкту "Північний потік-2".
Про це міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Збіґнєвом Рау, пише "Укрінформ".
За словами Мааса, ФРН відомо про критичне ставлення Варшави до російського газопроводу. Він зауважив, що Берлін "був посередником у переговорах між Україною та Росією стосовно транзиту газу".
"Ми забезпечили альтернативний транзит газу через Україну. Для нас також важливо намагатися зробити так, щоб Україна не зазнала збитків через відсутність транзиту", - вказав очільник німецького МЗС, додавши, що це питання ФРН обговорює зі США та Україною.
Водночас, продовжив Маас, якби економічні відносини з Росією стали неможливими, це ускладнило б ситуацію в Європі.
"Це призведе до того, що Китай і Росія стануть ближчими. Довести до цього було б не лише хибним шляхом, а й загрозою нашій безпеці в Європі. Ми не вважаємо, що це правильна стратегія", - висловився глава зовнішньополітичного відомства ФРН.
Як повідомлялося, США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, що США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".