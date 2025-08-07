У Німеччині хочуть зменшити соціальні виплати: до чого готуватися українським біженцям

Біженці / © ТСН

У Німеччині розробили законопроєкт, що передбачає зменшення соціальних виплат для українців, які прибудуть до країни після 1 квітня 2025 року. Мова йде про скасування допомоги Bürgergeld для новоприбулих біженців з України. Натомість їм пропонуватимуть виплати, які зазвичай призначають шукачам притулку — на 100 євро менші за чинну базову ставку.

Про це пише Reuters.

Максимальний розмір Bürgergeld для працездатних осіб нині становить 563 євро на місяць для самотніх людей або батьків-одинаків. Заміна цієї допомоги на підтримку для шукачів притулку передбачає зниження щомісячних виплат. За даними за період з квітня по червень 2025 року, в Німеччині кількість українців зросла на 21 тисячу осіб, а загальна чисельність біженців з України перевищила 1,25 мільйона.

Одним з ініціаторів жорсткішої політики щодо виплат став прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер. Він закликав припинити виплати Bürgergeld усім українцям, не тільки тим, хто прибуває у 2025 році. Політик заявив, що жодна країна не опікується біженцями з України так, як Німеччина.

На думку німецьких політиків, саме високий рівень соціальних виплат є причиною низького рівня працевлаштування серед українських біженців, попри наявність у багатьох з них вищої освіти. Остаточне рішення щодо нового законопроєкту ухвалюватимуть уряд Німеччини та верхня палата парламенту.

Станом на серпень 2025 року українці в Німеччині отримують Bürgergeld на загальних умовах. Розмір допомоги залежить від віку та сімейного стану. Зокрема, 563 євро нараховується самотнім особам і одиноким батькам, 506 євро — кожному з подружжя, 451 євро — молоді від 18 до 24 років, 471 євро — підліткам 14–17 років, 390 євро — дітям віком 6–13 років, 357 євро — дітям до 5 років.

Крім того, в країні діє програма Sozialhilfe — для пенсіонерів та осіб, які не можуть працювати. Вона передбачає грошову допомогу на базові потреби, ваучери на оренду житла, харчування, засоби гігієни, а також одноразові виплати на меблі.

Якщо законопроєкт ухвалять, нові правила торкнуться лише тих українців, які прибудуть до Німеччини після 1 квітня 2025 року. Решта отримуватиме виплати за чинною системою до моменту змін або індивідуального перегляду умов.

Нагадаємо, в середині липня Рада ЄС подовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2027 року.

Окрім того, 30 липня президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить українським біженцям залишатися у Сполучених Штатах до кінця війни.