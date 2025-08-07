ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
2 хв

У Німеччині хочуть зменшити соціальні виплати: до чого готуватися українським біженцям

Біженцям з України, які прибудуть у 2025 році, можуть урізати фінансову допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Біженці

Біженці / © ТСН

У Німеччині розробили законопроєкт, що передбачає зменшення соціальних виплат для українців, які прибудуть до країни після 1 квітня 2025 року. Мова йде про скасування допомоги Bürgergeld для новоприбулих біженців з України. Натомість їм пропонуватимуть виплати, які зазвичай призначають шукачам притулку — на 100 євро менші за чинну базову ставку.

Про це пише Reuters.

Максимальний розмір Bürgergeld для працездатних осіб нині становить 563 євро на місяць для самотніх людей або батьків-одинаків. Заміна цієї допомоги на підтримку для шукачів притулку передбачає зниження щомісячних виплат. За даними за період з квітня по червень 2025 року, в Німеччині кількість українців зросла на 21 тисячу осіб, а загальна чисельність біженців з України перевищила 1,25 мільйона.

Одним з ініціаторів жорсткішої політики щодо виплат став прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер. Він закликав припинити виплати Bürgergeld усім українцям, не тільки тим, хто прибуває у 2025 році. Політик заявив, що жодна країна не опікується біженцями з України так, як Німеччина.

На думку німецьких політиків, саме високий рівень соціальних виплат є причиною низького рівня працевлаштування серед українських біженців, попри наявність у багатьох з них вищої освіти. Остаточне рішення щодо нового законопроєкту ухвалюватимуть уряд Німеччини та верхня палата парламенту.

Станом на серпень 2025 року українці в Німеччині отримують Bürgergeld на загальних умовах. Розмір допомоги залежить від віку та сімейного стану. Зокрема, 563 євро нараховується самотнім особам і одиноким батькам, 506 євро — кожному з подружжя, 451 євро — молоді від 18 до 24 років, 471 євро — підліткам 14–17 років, 390 євро — дітям віком 6–13 років, 357 євро — дітям до 5 років.

Крім того, в країні діє програма Sozialhilfe — для пенсіонерів та осіб, які не можуть працювати. Вона передбачає грошову допомогу на базові потреби, ваучери на оренду житла, харчування, засоби гігієни, а також одноразові виплати на меблі.

Якщо законопроєкт ухвалять, нові правила торкнуться лише тих українців, які прибудуть до Німеччини після 1 квітня 2025 року. Решта отримуватиме виплати за чинною системою до моменту змін або індивідуального перегляду умов.

Нагадаємо, в середині липня Рада ЄС подовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2027 року.

Окрім того, 30 липня президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить українським біженцям залишатися у Сполучених Штатах до кінця війни.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie