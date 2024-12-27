У низці областей 27 грудня скасували графіки відключень світла: деталі

У п'ятницю, 27 грудня, "Укренерго" розпорядилося скасувати графіки відключень світла у низці областей України. Послаблення стосуються західних регіонів.

Про це повідомили обленерго на власних сайтах.

Наразі графіки не діють у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, а також в Одеській областях.

"Увага! Зміни в ГПВ на сьогодні до окремої вказівки", - йдеться в повідомленні "Прикарпаттяобленерго".

Також скасовані графіки у Волинській області. "НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 27 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 08:00 до отримання окремого розпорядження диспетчера", - повідомили у "Волиньобленерго".

Не діють графіки і на Закарпатті та в Одеській області.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили про графіки відключення світла 27 грудня. В НЕК нагооошували, тщо обленерго задіюватимуть пів черги відключень.

Читайте також: