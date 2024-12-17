У низці областей лунає повітряна тривога: країну атакують ворожі БпЛА

Ворог знову атакує нашу державу.
У низці областей Україні зранку 17 грудня пролунала повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.
Про це пишуть моніторингові канали.
"Загроза застосування балістичного озброєння для східних, центральних та південних областей", – повідомили у ПСУ.
Станом на 07:50 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Полтавська
- Черкаська
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
- Донецька
- Запорізька
- Херсонська
- Миколаївська
- Одеська
Як інформують у Повітряних силах ЗС України, фіксуються:
- швидкісні цілі на Херсонщині в напрямку Миколаївщини;
- балістика на Кривий Ріг;
- активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку;
- загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей;
- пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину;
- ворожий БпЛА в напрямку Кривого Рогу з північного сходу.
Згодом у ПСУ повідомили про рух ворожих БпЛА:
- БпЛА на північному заході Харківщини, курс – західний/північно-західний;
- БпЛА на заході Полтавщини, курс – північно-східний:
- БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс – південно-західний;
- БпЛА на межі Київщини і Черкащини, курс – західний;
- БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс – західний
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