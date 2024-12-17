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У низці областей лунає повітряна тривога: країну атакують ворожі БпЛА

У низці областей лунає повітряна тривога: країну атакують ворожі БпЛА

Повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Ворог знову атакує нашу державу.

У низці областей Україні зранку 17 грудня пролунала повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це пишуть моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння для східних, центральних та південних областей", – повідомили у ПСУ.

Станом на 07:50 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська 
  • Харківська
  • Полтавська
  • Черкаська
  • Дніпропетровська
  • Кіровоградська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Одеська
Повітряна тривога 17 грудня / ©
Повітряна тривога 17 грудня

Як інформують у Повітряних силах ЗС України, фіксуються:

  • швидкісні цілі на Херсонщині в напрямку Миколаївщини;
  • балістика на Кривий Ріг;
  • активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку;
  • загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей;
  • пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину;
  • ворожий БпЛА в напрямку Кривого Рогу з північного сходу.

Згодом у ПСУ повідомили про рух ворожих БпЛА:

  • БпЛА на північному заході  Харківщини, курс – західний/північно-західний;
  • БпЛА на заході Полтавщини, курс – північно-східний:
  • БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на межі Київщини і Черкащини, курс – західний;
  • БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс – західний

Новина доповнюється...

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