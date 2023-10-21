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У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Повітряна тривога / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

У низці областей на півдні та центрі України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це інформують Повітряні сили у Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога була оголошена в Одеській, Херсонській, Миколаївський, Кіровоградській та Черкаській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 жовтня, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вдарили з артилерії у житлову зону в обласному центрі Херсонщини.

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Дата публікації
Перегляди
144
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