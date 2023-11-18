У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Також повітряна тривога оголошена у Києві.

У низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.

Також читайте У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА

Про це повідомляють Повітряні сили.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!" - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога оголошена у Сумський, Чернігівський, Київський, Житомирській, Рівненський, Волинській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Також повітряна тривога оголошена у Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська завдали чергового удару по Херсону.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська влаштували масований обстріл Білозерки на Херсонщині, знищивши обʼєкт критичної інфраструктури.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.