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У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Повітряна тривога / Фото: alerts.in.ua

Також повітряна тривога оголошена у Києві.

У низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!" - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога оголошена у Сумський, Чернігівський, Київський, Житомирській, Рівненський, Волинській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Також повітряна тривога оголошена у Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська завдали чергового удару по Херсону.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська влаштували масований обстріл Білозерки на Херсонщині, знищивши обʼєкт критичної інфраструктури.

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Дата публікації
Перегляди
1028
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