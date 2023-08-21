У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу ракет та БпЛА

Також повідомляється про загрозу застосування ударних БпЛА.

У південно-східних регіонах України оголосили повітряну тривогу, через пуски ракет С-300 російськими загарбниками.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

"Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області – ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Запорізькі та Дніпропетровські областях.

Не виключається поширення небезпеки ударних БпЛА на інші області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні почастішали тривоги через російські МіГи.

Крім того, ми раніше інформували, що Російська армія вдень 20 серпня атакували Золоту Балку на Херсонщині з артилерії. Поранення отримала одна людина.

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