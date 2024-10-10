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У низці областей оголошена повітряна тривога: де небезпечно

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У низці областей оголошена повітряна тривога: де небезпечно

Повітряна тривога 10 жовтня

Ворог знову атакує нашу державу.

Частину України охопила повітряна тривога. Мешканців регіонів, де пролунала сирена, закликають перебувати в укриттях.

Про це пишуть моніторингові канали.

Станом на 11:50 почервоніли "такі" області:

  • Вінницька
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Сумська
  • Кіровоградська
  • Харківська
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Одеська

Нагадаємо, в половині України ввечері 8 жовтня оголошена повітряна тривога. Сирени тривоги лунали у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

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