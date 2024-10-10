У низці областей оголошена повітряна тривога: де небезпечно

Ворог знову атакує нашу державу.
Частину України охопила повітряна тривога. Мешканців регіонів, де пролунала сирена, закликають перебувати в укриттях.
Про це пишуть моніторингові канали.
Станом на 11:50 почервоніли "такі" області:
- Вінницька
- Черкаська
- Полтавська
- Сумська
- Кіровоградська
- Харківська
- Донецька
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Херсонська
- Миколаївська
- Одеська
Нагадаємо, в половині України ввечері 8 жовтня оголошена повітряна тривога. Сирени тривоги лунали у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
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