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У низці областей оголошена повітряна тривога: в Мережі повідомляють про ймовірні запуски ракет та безпілотників

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
2 хв
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У низці областей оголошена повітряна тривога: в Мережі повідомляють про ймовірні запуски ракет та безпілотників

Пройдіть до укриття до закінчення тривоги.

Станом на 19:40 8 грудня в низці областей оголошена повітряна тривога. "Почервоніли" східні та південні регіони.

Про це свідчить мапа тривог.

Відповідно до даних мапи тривог, спочатку повідомлення про ракетну загрозу оголосили у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій областях, через 20 хвилин тривога поширилася на південні регіони.

Перед цим у телеграм-каналі писали про тренувальний зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродорому "Енгельс". Втім, це може бути залякуванням українців. 

"За наявною інформацією, стратегічна авіація пролітала о 19:00-19:10 неподалік Волгограда і може рухатися до потенційної зони запусків ракет, саме тому оголосили тривогу, щоб перестрахуватися", - йдеться у повідомленні в одному з телеграм-каналів.

Також повідомляють про ймовірні запуски ракет з акваторії Чорного моря та безпілотників. "Імовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання / надзвукових ракет тактичною авіацією", - припускають пабліки, які відстежують ворожу активність окупантів. 

ФОТО: повітряна тривога 8 грудня / ©
ФОТО: повітряна тривога 8 грудня

Скільки ракет залишилося у росіян

Станом на 8 грудня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 13 кораблів, один з яких – носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом у чотири ракети.

За інформацією очільника української розвідки Кирила Буданова, в російських окупантів залишилися ракети лише для декількох масштабних атак по Україні, після чого "вони вийдуть у повний нуль".

"Люди хочуть безпеки, а зброя - це безпека" – Олег Болдирєв

"Люди хочуть безпеки, а зброя - це безпека" – Олег Болдирєв

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
18к
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