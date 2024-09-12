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У низці областей оголошена повітряна тривога: у ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

У низці областей оголошена повітряна тривога: у ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

Повітряна тривога. Колаж ТСН.ua

Тривога лунає у центральних та частково північних областях.

Станам на 08:45 12 вересня у низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Тривога лунає у центральних та частково північних областях.

Також є загроза застосування ударних БпЛА. Близько 8 години у ПС інформували про рух безпілотників:

  • з Харківщини на Дніпропетровщину з півночі,
  • На Полтавщині, північніше Миргорода, західним курсом.

Нагадаємо, українські розвідники знищили у Чорному морі ворожий Су-30СМ за 50 млн доларів.

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