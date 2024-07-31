У низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики

Частину України охопили повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Де є загроза

Ракетна небезпека є у таких областях:

Черкаська

Сумська

Полтавська

Кіровоградська

Харківська

Донецька

Дніпропетровська

Запорізька

Миколаївська

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російська армія запустила по Україні 89 ударних дронів типу “Шахед” — усіх їх збили сили Протиповітряної оборони. Водночас ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС прямували до пускових рубежів під час атаки, однак не зробили ані реальних пусків, ані їхньої імітації. Крім того, у небо підіймали МІГ-31К, який не здійснив пуски ракет.

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