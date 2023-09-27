У низці областей оголошено повітряну тривогу: де є ракетна небезпека

У середу, 27 вересня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну небезпеку.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Сирени залунали о 12:02 у Чернігівській та Сумській областях. Згодом "почервоніли" Черкаська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька та Київська області. У Києві спокійно.

Мапа тривог станом на 12:10 середи, 27 вересня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, 26 вересня в Україні кілька разів ширилася повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

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