Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У низці областей оголошено повітряну тривогу: де є ракетна небезпека

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2082
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У низці областей оголошено повітряну тривогу: де є ракетна небезпека

Сирени пролунали в низці областей 27 вересня.

Пройдіть до укриттів.

У середу, 27 вересня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну небезпеку.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні. 

Сирени залунали о 12:02 у Чернігівській та Сумській областях. Згодом "почервоніли" Черкаська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька та Київська області. У Києві спокійно.

Мапа тривог станом на 12:10 середи, 27 вересня. / ©
Мапа тривог станом на 12:10 середи, 27 вересня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, 26 вересня в Україні кілька разів ширилася повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2082
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація