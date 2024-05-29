У низці областей оголошено повітряну тривогу: ракетна небезпека (мапа)

У середу, 29 травня, у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу запуску ракет.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Актуальна мапа тривог на 07:00 середи, 29 травня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія атакувала Україну безпілотниками. Окупанти атакували "Shahed-131/136" з російського Приморсько-Ахтарська. Сили ППО знищили 13 дронів.

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