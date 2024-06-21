У низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу

У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ракетного озброєння ворогом.

Про це йдеться у повідомленні Повітряні сили ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворог запустив крилаті ракети в сторону Кропивницького.

"Крилаті ракети з півдня курсом на Кропивницький!" - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на південному сході, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили касетними снарядами по Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

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