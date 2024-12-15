У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Також повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації.

У низці областей в ніч проти 15 грудня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошена тривога!" - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про відбій загрози балістичного озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в селі Івано-Франківської області ракета влучила у будинок.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія готується вдарити “Орешніком” по Україні.

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