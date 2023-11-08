У низці областей оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Після оголошення тривоги жителі Миргорода повідомили про вибух в районі міста.

У низці областей України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це інформують повітряні сили.

Так, повітряна тривога через ракетну небезпеку була оголошена у Миколаївський, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківський, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Моніторингові канали повідомили про запуск ракети в сторону Миргорода, що у Полтавській області.

Пізніше місцеві жителі повідомили про вибух в районі міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, що окупанти поки не обстрілюють енергетичну інфраструктуру України, оскільки ще не почались холоди.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія збільшила виробництво ракет швидше, ніж прогнозували.

Читайте також: