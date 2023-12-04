У низці областей повітряна тривога через атаку ударними БпЛА

Російські загарбники проводять чергову атаку території України, через що у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це інформують Повітряні сили.

Повідомляється, що "Шахеди" на межі Харківської та Полтавської областей, рухаються на захід.

Також ударні БпЛА присутні у Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровський, Черкаській, Вінницькій областях і на півдні країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги на Хмельниччині відпрацювали українські сили протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія почала експериментувати зі встановленням на БпЛА типу Shahed-136 4G-модемів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.