У низці областей повітряна тривога через ракетну небезпеку

Загроза стосується Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей.
В ніч проти 19 січня Повітряні сили оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння для низки областей.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил.
"Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по житловому будинку в Куп'янську.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники нещадно обстрілюють Херсон, за добу двоє загиблих і семеро поранених.
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