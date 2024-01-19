У низці областей повітряна тривога через ракетну небезпеку

Також читайте У Повітряних силах повідомили про загрозу балістики для кількох областей

В ніч проти 19 січня Повітряні сили оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння для низки областей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил.

"Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по житловому будинку в Куп'янську.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники нещадно обстрілюють Херсон, за добу двоє загиблих і семеро поранених.

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