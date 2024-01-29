У низці областей повітряна тривога через загрозу балістики

Тривога оголошена у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
У ніч проти 29 січня на сході країни була оголошена повітряна тривога через застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram.
"Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька області — загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час російської атаки дронів було зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт в Кременчуцькому районі Полтавської області.
Крім того, ми раніше інформували, що ввечері 28 січня у Києві та низці областей через загрозу балістики оголошували повітряну тривогу.
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