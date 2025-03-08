У низці областей повітряна тривога через загрозу балістики

У низці областей в ніч проти 8 березня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південного-сходу, в областях де оголошену повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що наразі триває чергова атака російських ударних безпілотників типу Shahed.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині ворог знищив енергетичні та газовий об’єкти.

Ми раніше інформували, що вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи.

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