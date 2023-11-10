У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу ракет та БпЛА

У низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників та ракетного озброєння.

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Про це повідомляють Повітряні сили.

"Полтавська та Дніпропетровська області – ракетна небезпека!" - повідомили у повітряний силах.

"Херсонська та Миколаївська області – ракетна небезпека пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА!" - уточнили військові.

Окрім того, повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі та Харківщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу російські окупаційні війська обстріляли Харківську область, внаслідок чого загинув цивільний чоловік.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти 85 разів обстріляли Херсонську область, застосувавши різні види озброєння.

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