У низці областей повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
В ніч проти 5 грудня у низці регіонів була оголошена повітряна тривога через запуск російськими загарбниками ударних безпілотників.
Про це інформують Повітряні сили.
Військові повідомили, що декілька груп ворожих БпЛА, які зайшли у повітряний простір України пізно ввечері, прямують на захід.
"1 група ударних БпЛА на північній частині Вінниччини – курсом на захід. 2 група ударних БпЛА увійшла у Вінницьку область з західної частині Черкаської області, курс – на захід", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники готують черговий масований обстріл України.
Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат озвучив запаси ракет і дронів у Росії.
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