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У низці областей повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У низці областей повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА

Дрон-камікадзе "Shahed" / Фото: Associated Press

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

В ніч проти 5 грудня у низці регіонів була оголошена повітряна тривога через запуск російськими загарбниками ударних безпілотників.

Про це інформують Повітряні сили.

Військові повідомили, що декілька груп ворожих БпЛА, які зайшли у повітряний простір України пізно ввечері, прямують на захід.

"1 група ударних БпЛА  на північній частині Вінниччини – курсом на захід. 2 група ударних БпЛА  увійшла у Вінницьку область з західної частині Черкаської області, курс – на захід", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники готують черговий масований обстріл України.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат озвучив запаси ракет і дронів у Росії.

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Дата публікації
Перегляди
324
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