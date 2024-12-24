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У низці областей повітряна тривога: ворожі БпЛА атакують

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У низці областей повітряна тривога: ворожі БпЛА атакують

Повітряна тривога 24 грудня

Жителів регіонів, де є небезпека, закликають перебувати в укриттях.

У низці областей України зранку 24 грудня триває повітряна тривога. Ворог атакує БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 08:57 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Житомирська
  • Чернігівська

Повітряні Сили інформують про рух дронів:

  • Ворожі ударні БпЛА спостерігаються на межі Черкаської і Полтавської областей, курс - північний;
  • Ворожий ударний БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - північно-західний.

"Увага! м. Ніжин (Чернігівщина)! Ворожий ударний БпЛА над вашим містом. Перебувайте в укриттях!", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, ворог запустив ударні безпілотники у ніч проти 24 грудня. У деяких областях тривога триває вже п'яту годину. 

Нагадаємо,у низці областей 23 грудня була оголошена повітряна тривога. Йшлося про загрозу застосування БпЛА та ракет у деяких областях.

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