У низці областей повітряна тривога: ворожі БпЛА атакують

Жителів регіонів, де є небезпека, закликають перебувати в укриттях.
У низці областей України зранку 24 грудня триває повітряна тривога. Ворог атакує БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 08:57 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Черкаська
- Полтавська
- Житомирська
- Чернігівська
Повітряні Сили інформують про рух дронів:
- Ворожі ударні БпЛА спостерігаються на межі Черкаської і Полтавської областей, курс - північний;
- Ворожий ударний БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - північно-західний.
"Увага! м. Ніжин (Чернігівщина)! Ворожий ударний БпЛА над вашим містом. Перебувайте в укриттях!", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, ворог запустив ударні безпілотники у ніч проти 24 грудня. У деяких областях тривога триває вже п'яту годину.
Нагадаємо,у низці областей 23 грудня була оголошена повітряна тривога. Йшлося про загрозу застосування БпЛА та ракет у деяких областях.
Читайте також: