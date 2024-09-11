Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У низці областей та в Києві оголошено повітряну тривогу: є ризик балістики

У низці областей та в Києві оголошено повітряну тривогу: є ризик балістики

Повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Треба перебувати в безпеці.

У низці областей України та в Києві оголошена повітряна тривога. Є ризик застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!" – про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Де є небезпека

Станом на 18:27 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Дніпропетровська
  • Полтавська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
Карта тривог 11 вересня / ©
Карта тривог 11 вересня

Нагадаємо, в Києві та низці областей у понеділок, 9 вересня, о 16:35 була оголошена повітряна тривога. Це вже вдруге за добу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація