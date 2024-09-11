У низці областей та в Києві оголошено повітряну тривогу: є ризик балістики

Треба перебувати в безпеці.

У низці областей України та в Києві оголошена повітряна тривога. Є ризик застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!" – про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Де є небезпека

Станом на 18:27 "почервоніли" такі області:

Київська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Полтавська

Черкаська

Кіровоградська

Карта тривог 11 вересня

Нагадаємо, в Києві та низці областей у понеділок, 9 вересня, о 16:35 була оголошена повітряна тривога. Це вже вдруге за добу.

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