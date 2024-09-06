У низці областей України частково скасували відключення світла: які тепер графіки

Українці будуть з електроенергією до 16:00.

Сьогодні, 6 вересня, графіки відключення світла частково скасували у низці регіонів України. Електроенергію не вимикатимуть до 16:00.

Відповідне розпорядження надало "Укренерго", повідомляє ДТЕК.

Зокрема, у Миколаївській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Одеській, Кіровоградській, Сумській, Запорізькій, Полтавській та Вінницькій області змінили час, коли відключатимуть світло.

Нагадаємо, в Україні після масованого обстрілу 26 серпня щодня діють графіки відключень світла.

Раніше експерт повідомив, що в Україні ситуація в енергосистемі має покращитися вже вихідними - 7-8 вересня.

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