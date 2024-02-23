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У низці областей України оголошена повітряна тривога: Херсон вже розривають вибухи

У низці областей України оголошена повітряна тривога: Херсон вже розривають вибухи

Пройдіть до укриття.

Сьогодні, 23 лютого, у низці регіонів України лунає повітряна тривога.

"Повітряна тривога в областях повʼязана із загрозою застосування авіаційних засобів ураження!  Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - зазначили у Повітряних силах.

Тим часом місцеві Телеграм-канали повідомляють, що у Херсоні є "прильоти". Область охоплена повітряною тривогою.

Нагадаємо, окупанти влаштували нічну атаку. Більше про це читайте у новині. 

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