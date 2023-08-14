У низці областей України оголошено надзвичайну небезпеку: що сталося

За даними Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень.

У деяких областях оголосили попередження про пожежну небезпеку на 14-17 серпня.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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"14-17 серпня у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській області та в Криму, 16-17 серпня і в Тернопільській та Рівненській, 17 серпня й у Хмельницькій та Волинській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму.

Читайте прогноз погоди на 15 серпня за цим ПОСИЛАННЯМ.

Де оголошеноо надзвичайний рівень небезпеки / Фото: Укргідрометцентр

Де оголошеноо надзвичайний рівень небезпеки / Фото: Укргідрометцентр

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