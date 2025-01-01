У низці областей України оголосили І рівень небезпеки

В Україні погіршаться погодні умови.
У багатьох областях України, а також Карпатах, 2 січня очікуються сильні пориви вітру.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зокрема, синоптики прогнозують синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с у Києві, більшості західних, Вінницькій та Київській областях, а також у Карпатах – 25-30 м/с.
Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв коли в Україні вдарять морози.
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