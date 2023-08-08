У низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики

Сигнали про повітряну тривогу пролунали близько половини першої ночі у східних та частини південних і північних регіонів.

У декількох областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння російськими загарбниками.

Про це інформує Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що сигнали про повітряну тривогу пролунали близько половини першої ночі у східних та частини південних і північних регіонів.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога" - йдеться у повідомленні.

Пізніше повітряна тривога розширилась на деякі області у центральній частині країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті терористичного ракетного обстрілу Покровська, що у Донецькій області, зросла до семи осіб.

Крім того, ми раніше інформували, що у МВС повідомляло про 5 загиблих та 31 травмованого у Покровську внаслідок рекетної атаки РФ.

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