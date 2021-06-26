У низці областей України оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки: що і де заборонено

У низці областей України оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки: що і де заборонено

Одразу в кількох областях, діє заборона, зокрема, в’їзду до лісу та розведення вогнища у ньому.

В Україні поки одні регіони заливають дощі, інші потерпають від нестерпної спеки, через яку триває надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У зв'язку з цим, рятувальники оприлюднили перелік обмежень і порад для українців на період небезпечного періоду задля уникнення трагедій.

Про це повідомляють у ДСНС.

Так, надзвичайний рівень пожежної небезпеки 26 червня переважатиме у північних, східних, більшості західних, у Вінницькій та Полтавській областях. У цей час суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа за лічені хвилини здатна поширитись на великі території.

Під час пожежонебезпечного періоду категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки; не можна розводити відкритий вогонь біля лісу, в полях, у разі сильного вітру, біля будинків чи господарських споруд; місце для багаття треба очистити від сухої трави, листя, гілля.

Залишаючи місце відпочинку, обов’язково треба повністю загасити вогнище. Для цього слід використати воду чи пісок.

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Також заборонено заїжджати автомобілем до лісу та залишати там просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я. Не можна залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці.

Рятувальники закликають громадян бути свідомими, та суворо дотримуватися правил безпечної життєдіяльності у цей період. Адже пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на будинки, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин.

Як повідомлялося, регіони в Україні потерпають від спеки. Висока температура повітря може нашкодити організму, а щоб цього уникнути слід дотримуватися низки рекомендацій.

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