У Києві та низці областей вдруге за день оголошена повітряна тривога

Тривога охопила центральні та північні регіони.
Станом на 12:20 неділі, 7 січня, у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.
Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.
У командуванні Повітряних сил пояснили, що повітряна тривога пов'язана через загрозу окупантами застосування балістичного озброєння.
"Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська, Черкаська, Полтавська, Житомирська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - попередили у ПС.
У КМВА закликали киян терміново пройти до укриття.
"Увага! Повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння! Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 7 січня в Україні оголошувалася масштабна тривога через зліт МіГ-31К.
Провідні новини на сьогодні:
- Посилення мобілізації в Дніпрі: співробітникам ТЦК дозволили перевіряти документи та оглядати речі – чи законно це
- “Вони дали підстави для вторгнення Росії”: військовий розповів, хто привів "рускій мір" в Україну
- Росія відправляє на війну проти України іноземців: одна з держав висунула вимоги Кремлю (фото, відео)