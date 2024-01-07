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У Києві та низці областей вдруге за день оголошена повітряна тривога

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Києві та низці областей вдруге за день оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога 7 січня 2024

Тривога охопила центральні та північні регіони.

Станом на 12:20 неділі, 7 січня, у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.

У командуванні Повітряних сил пояснили, що повітряна тривога пов'язана через загрозу окупантами застосування балістичного озброєння. 

"Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська, Черкаська, Полтавська, Житомирська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - попередили у ПС.

У КМВА закликали киян терміново пройти до укриття. 

"Увага! Повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння! Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, вранці 7 січня в Україні оголошувалася масштабна тривога через зліт МіГ-31К.

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