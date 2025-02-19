У низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Увечері, 19 лютого, на Київщині та у низці інших областей оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих ударних безпілотників.

Карта повітряних тривог станом на 21:13

За інформацією моніторингових чатів, рух ворожих "Шахедів" станом на 21:07 має такий вигляд:

Чернігівщина→Київщина.

Черкащина→Черкаси/Київщина.

Полтавщина→Черкащина.

Сумщина→Чернігівщина.

Сумщина→Полтавщина.

Харківщина→Полтавщина.

Кіровоградщина→Черкащина.

Дніпропетровщина→Кіровоградщина.

Чорне море→Одеса/Південне.

Нагадаємо, вдень 19 лютого була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

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