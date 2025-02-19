Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

У низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога увечері 19 лютого / Фото: ТСН.ua

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Увечері, 19 лютого, на Київщині та у низці інших областей оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих ударних безпілотників.

Карта повітряних тривог станом на 21:13 / ©
Карта повітряних тривог станом на 21:13

За інформацією моніторингових чатів, рух ворожих "Шахедів" станом на 21:07 має такий вигляд:

  • Чернігівщина→Київщина.
  • Черкащина→Черкаси/Київщина.
  • Полтавщина→Черкащина.
  • Сумщина→Чернігівщина.
  • Сумщина→Полтавщина.
  • Харківщина→Полтавщина.
  • Кіровоградщина→Черкащина.
  • Дніпропетровщина→Кіровоградщина.
  • Чорне море→Одеса/Південне.

Нагадаємо, вдень 19 лютого була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація