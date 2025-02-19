У низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
Увечері, 19 лютого, на Київщині та у низці інших областей оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих ударних безпілотників.
За інформацією моніторингових чатів, рух ворожих "Шахедів" станом на 21:07 має такий вигляд:
- Чернігівщина→Київщина.
- Черкащина→Черкаси/Київщина.
- Полтавщина→Черкащина.
- Сумщина→Чернігівщина.
- Сумщина→Полтавщина.
- Харківщина→Полтавщина.
- Кіровоградщина→Черкащина.
- Дніпропетровщина→Кіровоградщина.
- Чорне море→Одеса/Південне.
Нагадаємо, вдень 19 лютого була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.
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